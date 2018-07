Preço do modelo ‘econômico’ 5C deixou perplexos fãs da Apple no maior mercado de smartphones do mundo

PEQUIM/CINGAPURA – A maior empresa aberta do mundo e o maior país do mundo estão em desacordo sobre o preço de um telefone.

O novo iPhone 5C da Apple será vendido por 4.488 iuanes (US$ 730) na China, quase 200 dólares mais caro que o preço de varejo nos Estados Unidos de 549 dólares, e apenas 800 iuanes (US$ 130) menos que o irmão top de linha, o 5S.

O preço do modelo, que tinha a expectativa de ser mais barato para atrair compradores nos mercados em crescimento, como a China e a Índia, deixou tanto os investidores perplexos como os fãs da Apple na China, um país de 1,4 bilhão de pessoas e o maior mercado de smartphones do mundo.

“Minha estimativa original de preço para o 5C era de cerca de 3 mil iuanes, mas mais que 4 mil iuanes para uma versão econômica pode ser um pouco caro, acho que não posso comprar um”, disse o engenheiro químico Liu Donghai, de 25 anos.

A Apple, cujo valor de mercado chega a US$ 449 bilhões e a coloca no posto de empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, revelou os dois novos aparelhos em um evento na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, na terça-feira, 10.

Pela primeira vez, a Apple realizou um evento de lançamento em Pequim horas depois, na quarta-feira, um movimento que ressalta a importância do mercado chinês.

/ Reuters