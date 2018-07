Já falamos aqui no Link sobre a SquareUp, startup financiada por Jack Dorsey (cofundador do Twitter) que criou uma alternativa para as transações de dinheiro via celular. Com um pequeno dispositivo encaixado na entrada do fone de ouvido do iPhone e do iPod Touch, a companhia transforma os aparelhos em máquinas de cartão de crédito móveis, reconhecendo até mesmo a assinatura à mão do dono do cartão.

Não é só a empresa, no entanto, que se aventura nas transferências de dinheiro por celular. A Visa anunciou recentemente que firmou uma parceria com a DeviceFidelity para criar uma capa de iPhone que faria que o aparelho pudesse ser usado para pagar por serviços, sem a necessidade dos cartões de plástico.

Chamado In2Pay, o produto funciona com a tecnologia NFC (Near Field Communications). Basta aproximar o celular da base da Visa e pronto, a conta está paga. Em março, a DeviceFidelity anunciara uma versão que usa um cartão microSD – mas o iPhone, veja só, não tem um. Por isso, desenvolveu uma pequena base que agrega o chip e uma entrada USB ao smartphone da Apple.

Segundo a Visa, bastará baixar um aplicativo para que o equipamento funcione em mais de 32 mil lojas pelo mundo.