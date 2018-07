Quer comprar um iPhone? Prepare-se para gastar pelo menos R$ 2 mil ou fechar um plano de algumas centenas de reais mensais para ter algum desconto no aparelho.

No Brasil, o celular da Apple é símbolo de status. Mas, em Londres, é um gadget útil e popular. É difícil dar uma volta de ônibus ou metrô sem esbarrar em alguém manuseando o touchscreen do aparelho – adultos, jovens, pobres, ricos, todo tipo de público.

O motivo é simples: lá, o iPhone sai de graça para qualquer um que faça um plano de 30 libras por mês – US$ 49, ou mais ou menos R$ 85.

A operadora Orange começou a oferecer o aparelho no segundo semestre desse ano, e entrou no mercado com planos agressivos – uma lição para as investidas modestas das empresas de telefonia brasileiras.

Pela Orange, o iPhone sai de graça para quem faz planos por pelo menos 18 meses. O plano mais barato custa cerca de R$ 85 e dá direito a 150 minutos de conversação, 180 mensagens de texto e um pacote de dados de 20mb.

Já no Brasil, o iPhone 3GS 16GB não sai por menos de R$ 2 mil. Na Claro, o aparelho custa R$ 700 no plano Claro 2000 (R$ 709 mensais). Na Tim, o mesmo aparelho custa R$ 1000 com um plano de R$ 300 mensais. Na Vivo, é preciso desembolsar R$ 422 por mês para ter o aparelho por R$ 800. E, na Oi, que acaba de anunciar a oferta do aparelho desbloqueado, o preço mais barato é R$ 400 (com o plano mais caro, de cerca de R$ 480).