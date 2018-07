Foto: reprodução

O iPhone é o aparelho mais usadopelos usuários do Flickr para tirar fotos e fazer vídeos. De acordo com as estatísticas apresentadas pelo próprio site, o celular da Apple passou há muito (em agosto do ano passado) câmeras digitais como Canon e Sony em quantidade de usuários e de uploads. Hoje, o iPhone é responsável pelo conteúdo subido por 6.500 usuários por dia aproximadamente.

Toda vez que alguém sobe uma foto ou um vídeo para o Flickr, ele reconhece a câmera com a qual a foto ou a filmagem foi feita e organiza essas informações em gráficos. Com atualização automática, esses gráficos vão se alterando de acordo com a mudança de hábitos e equipamentos dos fotógrafos. Todo o material vindo de câmeras é identificado automaticamente.

O mesmo, no entanto, não é possível com as fotos e vídeos vindos de celulares com câmeras, por isso o próprio site adverte: essa parte dos dados não é totalmente precisa.