SÃO PAULO – iPhones são mais protegidos contra espionagem do que smartphones com sistema Android. A informação vem de um documento de uma empresa de produtos de vigilância que vazou na semana passada. De acordo com o material, que detalha a compatibilidade de aparelhos e sistemas operacionais com um software de monitoramento, o iOS não pode ser facilmente violado.

Segundo release da empresa Gamma Group, seu programa FinFisher (ou FinSpy) pode ser instalado sem impedimento em aparelhos com Android ou BlackBerry (ver imagem acima). Já no caso do iOS/iPhone, o smartphone tem que ser submetido a um “jailbreak”, processo que remove restrições do sistema, normalmente usado para instalação de aplicativos que não foram autorizados pela App Store. O FinSpy permite a escuta de conversas telefônicas, acesso a contatos da agenda e a visualização da localização de usuários.

O vazamento de informações da Gamma vem sendo feito por um hacker anônimo, que criou um perfil falso no Twitter com o nome de Phineas Fisher (@GammaGroupPR) para esse fim. Um total de 40 gigabytes de dados internos da empresa foi liberado na internet, incluindo informações sobre produtos, preços, clientes e código-fonte. Muitos dos documentos estão sendo divulgados no site ativista alemão Netzpolitik.org.

A Gamma já foi acusada de vender seus produtos a regimes repressivos, como o do Bahrein, no Oriente Médio. Manifestantes egípcios que invadiram um escritório da polícia secreta do país depois da queda do ditador Hosni Mubarak encontraram um contrato da Gomma no valor de € 287 mil relacionado ao licenciamento do software FinFisher.

“A tecnologia pode te proteger do seu próprio governo,” disse um especialista em tecnologia da entidade de defesa de direitos civis norte-americana ACLU ao Washington Post. “Se você vive em um país autoritário, o recurso de encriptação do sistema operacional pode ser o único item a preservar sua segurança”.

Procurada pelo Washington Post a Gamma não se pronunciou.

/ com informações do Washington Post