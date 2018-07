Celular da Apple começou a aquecer e soltar fumaça em voo entre Lismore e Sidney; ninguém se feriu

Telefone ficou com a traseira danificada. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO FRANCISCO – Um iPhone soltou fumaça durante um voo na Austrália, aparentemente depois de entrar em combustão espontaneamente.

Em comunicado, a companhia aérea australiana Regional Express descreveu que o celular entrou “em combustão sozinho”, dizendo que um iPhone de um dos passageiros de repente ficou vermelho e soltou “uma quantidade significativa de fumaça densa” depois de um voo entre a cidade de Lismore e Sidney na sexta-feira, 25.

Uma fotografia enviada com o comunicado mostra a parte traseira do iPhone quebrada.

A companhia disse que um dos membros da tripulação conseguiu interromper a combustão e ninguém ficou ferido. A Regional Express relatou o incidente às autoridades da Austrália. A Apple disse que vai contribuir para qualquer investigação.

/ AP