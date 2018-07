A nova versão do sistema operacional do celular da Apple já está disponível para download no iTunes. O OS 4 é gratuito e compatível com os modelos de iPhone 3G e com a segunda e terceira gerações do iPod touch; o recém-lançado iPhone 4, que deve chegar às lojas americanas nesta quinta-feira, 24, já vem com o sistema operacional atualizado.

A novidade mais aguardada do OS 4 é a função multitarefa, que permite que um usuário, por exemplo, escute uma rádio online ao mesmo em que executa outros aplicativos, ou que atenda a uma chamada e depois volte a ler os e-mails do mesmo ponto em que parou. A Apple afirma que mesmo com mais de uma função sendo executada ao mesmo tempo, a perfomance da bateria não será comprometida. A multitarefas só irá funcionar no iPhone 3GS e na aterceira geração do iPod touch.

Com o novo sistema operacional, os aplicativos poderão ser guardados em pastas – finalmente será possível organizar a home do telefone. A câmera do telefone terá melhor ajuste para fotos e vídeos e alcançará um zoom digital de 5 vezes. O OS 4 também traz suporte para teclados Bluetooth e a verificação ortográfica vai funcionar em mais aplicativos.