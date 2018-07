Loja permitirá compra de aparelhos sem imposto, com cartão de crédito nacional e parcelado. FOTO: Reuters Loja permitirá compra de aparelhos sem imposto, com cartão de crédito nacional e parcelado. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Fnac vai inaugurar na madrugada do próximo sábado uma loja no terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, permitindo a seus clientes a compra de aparelhos e produtos sem impostos, pagando em real e em parcelas no cartão de crédito. Chamada de Fnac GRU, a loja ficará na área de embarque de passageiros, no chamado free shop, em uma zona livre de impostos.

Segundo a Fnac, a filial de Guarulhos mostra a chegada de uma loja-conceito que existe desde 2012 na França, as lojas de conexão, presentes em hubs de transporte, como estações rodoviárias, ferroviárias e aeroportos. Hoje, a rede de livrarias já tem mais de 20 lojas desse tipo na Europa, e a Fnac GRU será a primeira fora do Velho Continente, com área de 133 m².

A princípio, o estabelecimento terá todo o universo de produtos da Fnac, mas com uma condição imposta pela empresa: serão vendidos apenas itens que possam ser carregados pelo cliente na bagagem de mão. Ou seja: nada de comprar consoles de videogames e televisões, por exemplo.

De acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo na edição dessa sexta-feira, 9, a loja poderá ter preços mais baixos que os de venda no varejo dos Estados Unidos para produtos como o iPhone, que poderá ser encontrado por R$ 1,5 mil na Fnac GRU, ou o PS Vita, que poderá ser adquirido por R$ 500, aproximadamente. Os dois itens podem ser adquiridos no varejo nacional por R$ 2,8 mil e 1,4 mil, respectivamente.

A empresa adianta, entretanto, que o preço na Fnac GRU variará de acordo com a cotação do dólar, mas, caso o cliente efetue o pagamento com cartão de crédito emitido por instituição nacional, a compra fica livre do IOF. Vale dizer ainda que os eletrônicos à venda na loja serão importados e poderão não atender às exigências da Anatel — a Fnac pede atenção aos consumidores antes de adquirir itens na loja.

A Fnac GRU será, ao menos por enquanto, a única de seu tipo no país, mas a empresa francesa adianta que está em conversas com outros aeroportos, e confirma o interesse na abertura de estabelecimentos em outros hubs de transporte, como terminais rodoviários e estações de metrô.