Vendas de iPhone representaram 43% do mercado de smartphones do país em outubro; Android ficou com 35%

O tão esperado lançamento do iPhone 4S ajudou a Apple a ficar no topo do mercado britânico de smartphones em outubro, superando os telefones que usam a plataforma Android, do Google, segundo dados da empresa de pesquisas Kantar Worldpanel ComTech.

“A Apple teve participação impressionante de 42,8% de todas as vendas de smartphones, com uma vantagem significativa sobre o Android, o que muitas pessoas achavam ser impossível”, disse o diretor de análise de consumo global, Dominic Sunnebo, em comunicado.

“Com quase um ano e meio entre o lançamento de um iPhone e outro, houve uma grande demanda pelo novo aparelho da Apple”, afirmou.

Em outubro, o Android teve 35% do mercado britânico de smartphone, geralmente visto como um indicador para o resto da Europa.

Nas 12 semanas até o fim de outubro, o Android ainda ficou à frente da Apple, enquanto a Research In Motion Ltd teve 20%. Nokia ficou com 4% e o Windows Phone, da Microsoft, com 1%.

A Nokia começou a vender seu o primeiro Windows Phone no Reino Unido em meados de novembro.

/ REUTERS