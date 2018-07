Crescimento de 84% na venda de iPads não bastou para segurar resultados da empresa no segundo trimestre

SÃO FRANCISCO – A receita trimestral da Apple ficou aquém das expectativas do mercado, já que as fortes vendas de novos iPads não foram suficientes para compensar vendas abaixo do esperado de iPhones. Sua ação caiu quase 5,4% na negociação depois do encerramento do pregão (antes do anúncio dos resultados, a queda havia sido de 0,48%).

A receita trimestral da maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos em valor de mercado cresceu para US$ 35 bilhões (22%), aquém da estimativa média de analistas, de US$ 37,22 bilhões, de acordo com pesquisa Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro da empresa foi de US$ 8,8 bilhões no período, 20,5% a mais que os US$ 7,3 bilhões do mesmo período em 2011.

A empresa vendeu 17 milhões de iPads no segundo trimestre do ano, 84% a mais que o mesmo período ano passado. É o melhor mês já registrado pelo produto, cujo recorde anterior era dezembro de 2011, quando foram vendidos 15,4 milhões de iPads.

Mas isso é só uma parte da história, mais exatamente 26% (a fatia que os tablets ocupam no total de vendas da Apple). A parte que a Apple não está fazendo questão de divulgar é que os iPhones venderam 26 milhões de unidades, três milhões a menos do que analistas previam. Esse total é bem abaixo do vendido em março, 35,1 milhões de smartph0nes, embora represente um crescimento de 28% em relação a um ano atrás.

/ Com informações da Reuters