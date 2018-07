iPhone 4

“iPhone 4 para dois, por favor”. É o que diz o cartaz dos japoneses sob a chuva e em fila para comprar o iPhone 4. Após os primeiros aparelhos terem sido vendidos, pipocaram relatos de que o sinal 3G quase some quando o usuário segura o no lado esquerdo inferior. A resposta de Steve Jobs foi: “Evite segurar desse jeito ou compre uma capa”.

1.000.000.000

Zuckerberg estima data da dominação

“Este ano não é possível, mas no ano vem é quase certo”. A frase é de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e ele se refere ao plano de o site, que conta com 400 milhões de perfis, chegar a 1 bilhão de usuários. Em seu argumento, apontou que ainda há muitos lugares inexplorados, como a Rússia, que conta apenas com 1 milhão de perfis.

VITÓRIA DO PROVEDOR

Google se livra de processo bilionário

Para o juiz de Manhattan, o Google não tem responsabilidade sobre a quebra de direitos autorais dos vídeos da Viacom (dona de MTV e Paramount) no YouTube e o site não terá de pagar US$ 1 bilhão à emissora. A Viacom alega que o Google está ciente de que suas produções são postadas sem autorização e disse que vai recorrer.