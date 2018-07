FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O mundo dos celulares é dividido entre aparelhos Android e outros com iOS. Na briga entre os dois sistemas operacionais em 2014, vence disparado o do Google, dono de 81,5% do mercado.

Na comparação com o ano anterior, o volume de vendas do Android cresceu 32%, a de iPhone também cresceu (25,6%), mas sua participação no mercado caiu de 15,1% para os atuais 14,8%.

Algumas das transformações que mais influenciaram este cenário talvez estejam também presentes no estudo publicado pela IDC, sobre o mercado global, nesta terça-feira, 24.

Seus dados mostram que o Windows Phone passou a vender mais (4,2%), embora tenha decrescido sua participação de 3,3% para 2,7%.

Mas o maior tombo veio da Blackberry. Suas vendas despencaram 69,8%, fazendo com que sua participação fosse do singelo 1,9% para o irrisório 0,4%. Fatia menor que a atual de “outros sistemas operacionais”, que saltaram de 0,2% para 0,6%.

Nesse bolo de “outros”, podemos incluir Firefox OS, Ubuntu OS, Samsung Tizen e, embora seja baseado em Android, o Xiaomi MIUI. Terão eles poder de abalar o bipartidarismo mobile?