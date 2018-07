Analistas dizem que empresa pode elevar valor de cada ação se demanda for boa o suficiente

SÃO FRANCISCO – A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook já tem demanda acima da oferta, disse uma fonte familiar com o processo, dias após a maior rede social do mundo ter iniciado um roadshow para atrair investidores.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Apesar de preocupações sobre desaceleração do crescimento e sinais de que a companhia enfrenta problemas em elevar as receitas de anúncios móveis, investidores institucionais até agora indicaram demanda por ações em quantidade acima do que o Facebook vai oferecer, disse a fonte à Reuters.

Analistas dizem que a companhia, que busca levantar cerca de US$ 10,6 bilhões ao vender mais de 337 milhões de ações pelo preço entre US$ 28 e US$ 35 por papel, pode elevar a faixa de valor por papel se a demanda for boa o suficiente.

Um investidor institucional de peso fez uma grande reserva de ações na quarta-feira, disse uma fonte familiar com o processo do IPO à Reuters.

O Facebook se recusou a comentar o assunto.

/ Alexei Oreskovic e Olivia Oran (REUTERS)