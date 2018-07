IPO do Alibaba pode superar o do Facebook. FOTO: EFE IPO do Alibaba pode superar o do Facebook. FOTO: EFE

NOVA YORK/HONG KONG – O Alibaba Group recebeu pedidos suficientes para sua oferta pública inicial de ações, cobrindo todo o negócio em apenas dois dias de seu lançamento, disseram pessoas familiarizadas com o processo do IPO nesta quarta-feira, em referência a uma operação que deve bater recordes.

Não havia nenhuma indicação sobre em que parte da faixa indicativa de preço do IPO, de US$ 60 a 66 por ação, estava a maior parte dessa demanda, disseram as fontes, que não puderam ser identificadas porque os detalhes da demanda da oferta ainda não são públicos.

O Alibaba, um titã do comércio eletrônico chinês, se recusou a comentar o assunto quando contatado pela Reuters.

No topo das expectativas, o IPO do Alibaba levantaria US$ 21,1 bilhões, superando a listagem do Facebook, que levantou US$ 16 bilhões em 2012, como o maior IPO da história de uma empresa do setor de tecnologia.

O Alibaba poderá estabelecer um novo recorde para o maior IPO do mundo se os subscritores exercerem a opção de vender ações adicionais para atender a demanda – colocando a operação em até US$ 24,3 bilhões e fazendo-a ultrapassar o IPO do Banco Agrícola da China, que levantou US$ 22,1 bilhões na sua listagem em 2010.

O Alibaba lançou seu IPO ??na segunda-feira e espera-se que o preço do negócio seja definido em 18 de setembro.

O co-fundador e presidente-executivo do Conselho Jack Ma conversou com investidores em Nova York e Boston até agora nesta semana, apresentando as estratégias de crescimento da empresa e abordando as preocupações sobre sua governança corporativa.

/REUTERS