Um iPod superaquecido causou atraso em um trem lotado de Tóquio na manhã de sexta-feira, 13, depois que passageiros se queixaram do forte cheiro de queimado.

Nesta segunda-feira, 16, um porta-voz da empresa de transporte contou à imprensa local que o trem ficou parado durante oito minutos às 8h20min (no horário de Tóquio) em Setagaya Ward, a 17 quilômetros do centro da capital japonesa, enquanto os funcionários investigavam a causa do forte cheiro.

“Quando um funcionário chegou ao trem para investigar a causa do cheiro, uma passageira mostrou a ele que o iPod que estava escutando tinha acabado de quebrar”, disse o porta-voz. Acrescentou, ainda, que não havia notícias de pessoas feridas. Mais de um milhão de passageiros utilizam a linha diariamente.

A Apple do Japão não comentou o acontecido. A Apple, principal empresa mundial de tecnologia em valor de mercado, está sendo monitorada no Japão desde que o Ministério do Comércio ordenou, no mês passado, que ela melhorasse as advertências de segurança de seus tocadores de música após vários casos de aquecimento em iPods Nano da primeira geração.

Foram registrados aproximadamente 60 incidentes desse tipo no país, incluindo quatro casos de queimaduras pequenas, segundo o Ministério. A Apple descreveu os incidentes como muito raros e responsabilizou seu fornecedor de baterias, que não quis identificar, pelo problema.

