Incidente aconteceu na segunda-feira, 16; segundo ministro das Comunicações do país, foi apenas uma falha técnica

SÃO PAULO - Durante anos, os usuários de internet do Irã se acostumaram a usar o Facebook e o Twitter através de VPN, um software que os conecta à internet através de computadores no exterior, driblando assim o bloqueio imposto pelo governo local.

Na segunda-feira, 16, o recurso não foi necessário – pela primeira vez em muito tempo, foi possível acessar as duas redes sociais sem burlar o controle das autoridades.

Não foram poucos os iranianos que comemoraram a abertura nas redes sociais, agradecendo a Deus e ao novo presidente, Hassan Rouhani, que em sua campanha presidencial prometeu liberar o acesso dos cidadãos ao Twitter e ao Facebook.

Entretanto, de acordo com o ministro das comunicações Abdolsamad Khoramabadi, o que aconteceu foi “uma falha técnica”. A declaração de Khoramabadi frustrou as expectativas dos iranianos, que desde a posse do novo presidente Hassan Rouhani, em agosto, esperam uma redução da censura à rede por parte do governo.

O bloqueio às redes sociais foi restaurado na terça-feira, 17, e as postagens que comentavam a abertura da rede foram apagadas. Em junho, no calor do momento eleitoral, os iranianos enfrentaram lentidão e limitação de acesso a muitas páginas da internet, o que foi encarado no país como uma tentativa de impedir os cidadãos de organizar protestos e manifestações. De acordo com dados oficiais, o país tem cerca de 45 milhões de internautas.