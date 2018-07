Redes sociais, versões estrangeiras do buscador e blogs também não podem ser acessados por usuários do país

TEERÃ – O Irã bloqueou desde esta quinta-feira, 9, o acesso à página inicial do Google e outras associadas ao buscador e também do serviço de correio eletrônico Hotmail da Microsoft, segundo pôde comprovar a Agência Efe.

Até agora, os usuários de internet no Irã podiam acessar o Google, embora as páginas de países deste sistema, como google.fr (França) e google.es (Espanha), já estivessem bloqueadas pelas autoridades iranianas.

Ao contrário de outras páginas bloqueadas, nas quais ao tentar acessar surge uma mensagem das autoridades iranianas que assinala que esta tem conteúdos delitivos e que o acesso não é permitido, ao tentar abrir as do Google ou do Hotmail aparece apenas uma mensagem de problemas de conexão.

Um grande número de sites está bloqueado pelas autoridades iranianas, entre elas as de muitos meios de comunicação estrangeiros e também as de grupos sociais e políticos, tanto iranianos como de outros países e internacionais, que o Governo de Teerã considera hostis.

Além disso, também há numerosas páginas bloqueadas que as autoridades de Teerã acreditam atacar a estrita moral da República Islâmica e outras muitas estão sem acesso porque em seu endereço de internet usam palavras que os censores iranianos consideram perigosas.

As redes sociais, especialmente o Facebook, e inclusive as versões do Google que não são em inglês, também estão bloqueadas, assim como todos os blogs, seja qual for sua origem ou temática.

Em dezembro passado, as autoridades do Irã bloquearam um site denominado “embaixada virtual” em Teerã dos Estados Unidos, que não tem relações diplomáticas com a República Islâmica, menos de 24 horas depois que fosse posta na rede pelo Departamento de Estado de Washington.

