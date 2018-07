Recentemente computadores de governamentais foram alvo de vírus avançado

TEERÃ – O Irã desenvolveu um antivírus para proteger os programas de computadores de seus centros governamentais, que foram atacados recentemente pelo vírus Duqu, informou nesta segunda-feira a agência Mehr.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O diretor da Organização de Defesa Passiva do Irã, Gholam Reza Kahlili, disse que o vírus já foi removido de todos os computadores invadidos e que a situação está sob controle.

Kahlili ressaltou que o antivírus criado para este tipo de situação “atua dia e noite”.

No fim de outubro, o Irã criou um antivírus para combater os ataques de hackers que possam afetar o país, principalmente contra os órgãos de segurança e defesa.

As funções do antivírus serão “vigiar, identificar e contra-atacar quando surgirem ameaças às infraestruturas nacionais”, detalhou Kahlili.

O Irã denunciou supostos ataques de hackers atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, para prejudicar seus sistemas militares e de segurança e, principalmente, suas instalações nucleares.

/ EFE