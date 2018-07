Bloqueio do Gmail foi involuntário; país quer manter apenas o YouTube bloqueado

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O governo do Irã liberou o Google da censura imposta desde semana passada, quando o país começou a filtrar tanto o buscador quanto o Gmail. O conselheiro da promotoria do país, Samad Khoramabadi, justificou entre as razões o vídeo “Inocência dos Muçulmanos”, apontado como estopim de uma série de reações violentas no Paquistão, Egito e Líbia.

—-

Porém na nota de imprensa divulgada pelo Google, a empresa cita uma nova fala, dessa vez de Mohammad Reza Miri, membro do Ministério de Comunicações do país, afirmando que a censura ao e-mail foi involuntária, consequência de uma tentativa de aumentar a censura no YouTube. O problema foi corrigido hoje

O site de vídeos do Google, barrado no país desde 2009, continua bloqueado.