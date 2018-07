Governo anunciou rede de informação doméstica paralela, mas garantiu que as duas poderão ser usadas

TEERÃ – O ministro das Comunicações iraniano, Reza Taghipour, afirmou nesta segunda-feira, 5, que o Irã separará a rede internacional de internet de uma nacional de informação, mas indicou que ambas poderão ser usadas no país, segundo declarações divulgadas pela agência local “Isna”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“A internet poderá ser usada no Irã para a recepção de dados não disponíveis na rede nacional e será de uso geral”, disse o ministro à “Isna”.

“A internet é uma rede insegura, e vamos modificá-la por uma segura para a troca de dados eletrônicos do Governo com a criação da rede nacional e o uso de software de fabricação local”, acrescentou.

A segurança será alcançada ao transformar a rede em nacional, medida para a qual Taghipour pediu a colaboração do setor privado com o público, já que esse serviço, segundo ele, “não funcionará como internet a princípio”.

O Governo do Irã anunciou há mais de um ano sua intenção de desvincular a rede nacional da internet mundial por motivos de segurança e pela censura que aplica às comunicações e à informação por esse meio.

Vários sites estão bloqueados pelas autoridades iranianas, entre eles os de muitos veículos de comunicação estrangeiros e também os de grupos sociais e políticos, tanto iranianos quanto de outros países, considerados hostis pelo Governo de Teerã.

Há ainda diversas páginas bloqueadas por atacarem, na opinião de Teerã, a moral da República Islâmica, e muitas outras estão sem acesso, já que em seu endereço existem palavras consideradas perigosas pelos censores locais.

As redes sociais, especialmente o Facebook, e inclusive a maioria das versões do Google, também estão bloqueadas, assim como os blogs, independente de sua origem e temática, e os acessos por alguns protocolos de segurança.

/ EFE