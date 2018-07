A onda de revoltas no mundo árabe inspirou os jovens iraquianos a se conectarem pelas redes sociais e organizarem seu “dia de fúria”, na sexta-feira, 25, contra os precários serviços públicos no Iraque.

—-

A previsão é que milhares de iraquianos participam do protesto, organizado principalmente no Facebook, depois de semanas de manifestações em vários pontos do país pedindo mais empregos e o fim da escassez de alimentos, energia e água.

“25 de fevereiro é o dia de fúria dos iraquianos, por mudança, o fim da corrupção e do sectarismo no Iraque”, diz uma mensagem postada no Facebook por um grupo chamado “Facebook de Bagdá”, que tem mais de 3 mil seguidores.

Um membro de outro grupo, chamado ” Uma rua sem um buraco em Bagdá”, também com mais de 3 mil seguidores, pediu que as pessoas participem de protestos pacíficos para melhorar os serviços públicos.

É impossível verificar quantos integrantes desses grupos vivem no Iraque.

Os iraquianos reclamam há muito tempo da falta de serviços básicos, mas, ao contrário de outros países da região, não fizeram manifestações recentemente pedindo mudança de governo.

O país ainda tenta voltar à normalidade após a invasão liderada pelos Estados Unidos, em 2003.

/ Khalid al-Ansary (REUTERS)

