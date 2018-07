O governo da Irlanda vai se reunir nos próximos dias com representantes da indústria musical e com provedores de internet para analisar uma decisão judicial que negou a penalizar usuários pela troca de arquivos na internet, informaram nesta terça-feira fontes oficiais.

Gravadoras do país tinham entrado com um processo no Alto Tribunal de Dublin contra uma das maiores empresas de internet da Irlanda, a UPC, para obrigá-la a suspender as contas de clientes responsáveis por piratear músicas protegidas pelas leis de propriedade intelectual.

Em sua setença, na segunda-feira, 11, porém, o juiz Peter Charleton reconheceu que mais de 600 mil pessoas “provavelmente fazem downloads ilegais de vez em quando” neste país. O magistrado indicou que não poderia acatar aos pedidos das gravadoras porque a Irlanda ainda não aplicou corretamente a legislação da União Europeia sobre propriedade intelectual na internet.

Um porta-voz do Ministério de Comunicações assegurou nesta terça-feira, 12, que o ministro Eamon Ryan — do Partido Verde do país — está disposto a resolver a questão, mas recordou que é preciso levar em conta o “delicado equilíbrio” entre a liberdade de acesso à internet e os direitos dos artistas e das empresas fonográficas.

Durante o processo, as gravadoras pleitearam a criação de um sistema para penalizar com o bloqueio à internet para os usuários que fizessem downloads ilegais após receberem três advertências do seu provedor de internet, semelhante à legislação francesa.

Segundo fontes do Ministério, somente dois países da União Europeia (França e Reino Unido), seguem este modelo de penalização, mas ambos enfrentam dificuldades para aplicá-lo.

Do seu lado, a UPC celebrou a decisão judicial e, ainda que “não aprove a pirataria, tem insistido que os provedores não devem ser responsabilizados pelas atividades dos usuários”.

