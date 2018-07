carolina ingizza/estadão Irmãos italianos registraram a marca Steve Jobs.

Depois de anos na Justiça, dois irmãos italianos conseguiram o que parecia impossível: venceram a Apple em um processo sobre o uso da marca “Steve Jobs”. A partir de agora, Vincenzo e Giacomo Barbato, de acordo com o jornal italiano La Repubblica Napoli, podem continuar a usar o nome do criador do iPhone em sua marca de roupas.

A briga judicial começou em 2012, quando os dois irmãos perceberam que a Apple não havia registrado formalmente o nome de Jobs como uma marca. Na época, a dupla já estava no processo de criar uma empresa de acessórios e roupas própria, depois de anos trabalhando para outras marcas. Quando descobriram que “Steve Jobs” era uma opção legal, não pensaram duas vezes e registraram a marca.

A Apple, no entanto, processou os irmãos por causa da empresa, que tem como logotipo uma letra “J” mordida, muito parecida com a maçã usada como símbolo pela companhia. Segundo o jornal, a empresa perdeu a ação legal justamente por focar seus esforços no logotipo, já que a corte decidiu que a letra “J” não é algo “comestível”, então a mordida não poderia estar imitando o icônico logo da Apple.

Assim, os irmãos Barbato receberam sinal verde para continuar a produzir suas bolsas, camisetas e calças jeans sob o nome de Steve Jobs. Em uma entrevista ao site Business Insider Itália, a dupla revelou que tem interesse em lançar produtos eletrônicos no futuro, mas que por enquanto não tem planos concretos de competir com a empresa do criador do iPhone.