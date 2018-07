Cidadãos puderam dar sugestões para nova constituição por site e redes sociais; projeto foi apresentado nesta sexta-feira

SÃO PAULO – Um grupo responsável por criar a nova constituição da Islândia decidiu usar a internet para ouvir quais alterações os cidadãos do país gostariam de ver refletidas na lei.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O rascunho produzido pelo comitê foi postado em um site (www.stjornlagarad.is, em islandês e inglês) e recebeu mais de 1.600 opiniões, algumas das quais serviram de reflexão para os legisladores, que também buscaram ouvir as pessoas no Twitter e no Facebook.

O comitê trabalhou no projeto desde abril e apresentou seus resultados nesta sexta-feira, 29. O texto será analisado por representantes do governo a partir do primeiro dia de outubro.

Segundo Silja Omarsdottir, membro do grupo, a maioria das sugestões dizia respeito ao novo modelo econômico que o país deveria adotar. “As outras propostas falam muito sobre a internet, neutralidade da rede, transparência e liberdade de expressão na rede”, disse ele à AFP.

A Islândia foi um dos países que mais sofreram com a crise econômica norte-americana, iniciada em 2008. Bancos quebraram, o desemprego aumentou e muitos islandeses deixaram o país em busca de oportunidades na vizinha Noruega. Por causa disso, o governo do país decidiu criar um grupo responsável por escrever uma nova constituição para o país (a anterior é de 1944 e é uma adaptação do conjunto de leis da Dinamarca).