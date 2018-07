Indexador de torrents faz aniversário e atinge uma longevidade rara para um conhecido inimigo de Hollywood

SÃO PAULO – “Quando eu criei o isoHunt na escola de engenharia, eu realmente não achava que trabalharia nele por 10 anos, mas aqui estou. Napster, Kazaa, Suprnova, LokiTorrent. Grandes nomes vêm e vão”, escreveu Gary Fung, fundador do isoHunt, na página inicial do site nesta terça-feira, 22. O indexador de torrent é um dos raros sobreviventes nesta indústria: ele acaba de completar dez anos.

O isoHunt, é um dos indexadores de torrents mais antigos. Sete de seus dez anos foram completados enfrentando a justiça – o site é um conhecido inimigo de Hollywood (mais precisamente, da associação que representa seus estúdios, a MPAA Motion Picture Association of America) e de grandes gravadoras.

Apesar das pressões, o isoHunt mantém sua popularidade. Só no último ano, o número de torrents indexados no site passou de 8 milhões para 11 milhões. No ranking dos 500 sites mais visitados do mundo, feito pela Alexa, e que tem o Facebook na liderança, o isoHunt aparece na posição 221.

Na análise que postou hoje no próprio site, Fung considera que apesar de toda a pressão dos últimos anos, a guerra entre quem quer censurar conteúdo na internet e quem quer liberdade está sendo vencida pelo lado do conteúdo livre.

Para Fung, iniciativas como o isoHunt não almejam ir contra o sistema, apenas querem apoiar a cultura. “Cultura, destilada em arquivos digitais, compartilhados por pessoas, na internet”, explica.

Ainda nesse texto, ele minimiza os processos que enfrenta e diz que o futuro é trabalhar com seus colaboradores e aumentar a interatividade entre criadores e consumidores através do site.