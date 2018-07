Um filtro de palavras funcionaria para frear a busca por torrents de filmes? A MPAA, associação das indústrias cinematográficas dos EUA, acredita que sim. E entrou com uma liminar — acatada pelo Tribunal Distrital da Califórnia — para implementar tal filtro no isoHunt, mecanismo de buscas BitTorrent.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Para o isoHunt, esse filtro impediria a liberdade de expressão e daria uma censura “estilo China” aos EUA.

A liminar permanente foi concedida no mês passado. O isoHunt deveria censurar milhares de palavras determinadas pela MPAA em seu mecanismo de buscas, mas decidiu apelar.

Gary Fung, fundador do serviço, alega que censurar a partir de uma lista genérica de palavras é inviável. São expressões como “10”, “birth”, “cars”, “dad” e “soldier”, entre outras.

Além disso, ele acusa os estúdios de cinema de querer o controle de todo o BitTorrent.

“A MPAA e a indústria do entretenimento estão buscando não apenas acabar com as infrações de direitos autorais, mas também obter controle sobre toda a tecnologia BitTorrent. Então, apenas os parceiros ou aqueles que concordam com suas demandas de acesso limitado teriam um uso prático da tecnologia”, disse Fung à corte.

O filtro também faria com que caísse pela metade o número de visitantes do site nos EUA.

A decisão está agora na Corte de Apelação.

(via TorrentFreak)