Pesquisa sobre uso do celular ouviu pessoas em 21 países; 75% mandam mensagens de texto

SÃO PAULO – No mundo, de cada quatro pessoas que têm um celular, três mandam SMS. A informação faz parte de uma pesquisa de comportamento global do Pew Research Center. A mesma pesquisa mostra que 50% dos donos de celular usam o aparelho para filmar ou tirar fotos, mas apenas 23% para acessar a internet.

A pesquisa ouviu pessoas em 21 países, de nações ricas como EUA e Japão a países em desenvolvimento como Paquistão e Quênia.

São justamente dois dos países mais pobres os campeões no uso de SMS. A Indonésia regista 96% dos proprietários de celular como usuários do serviço e Quênia, 89%. Em terceiro, vem o Líbano, com 87%. Na outra ponta, os menores índices de uso foram encontrados na Índia e no Paquistão (respectivamente, 49% e 44%).

Previsevelmente, os japoneses são os campeões no uso de vídeo e foto, com 72%, seguidos por México (61%), Espanha (59%) e Egito (58%). No outro extremo, apenas 9% dos donos de celular paquistanteses filmam ou fotografam com seus aparelhos.

Acessar a internet no aparelho móvel não é hábito da maioria em nenhum país pesquisado. Os campeões na modalidade são Israel (47%), Japão (47%) e Estados Unidos (43%). Em apenas outros três países, esse uso passa dos 30%: Reino Unido, China e Polônia.

Com seu alto índice de uso da internet móvel, faz sentido que Israel também fique em primeiro lugar no uso de mídias sociais via celular, totalizando 53%. Depois, vêm os EUA (50%), Reino Unido (43%), Rússia (43%) e Espanha (42%).

Segundo a pesquisa levantou, o público mais jovem e de maior nível educacional é o mais inclinado a adotar todas essas tecnologias. É o recorte demográfico que tende a usar mais funções do seu celular do que o indivíduo mais velho e menos educado.

