O governo israelense barrou a importação do iPad, pois teme que a frequência de funcionamento do Wi-Fi do produto possa interferir com outros equipamentos em funcionamento no País.

A notícia, dada pelo jornal israelense Haaretz, diz que o Ministério das Comunicações bloqueou as importações dos aparelhos desde terça (13). As autoridades alfandegárias foram instruídas a confiscar todo iPad que cruzar a fronteira.

Segundo o Haaretz, oficiais do ministério declararam que o aparelho não é compatível com as regulamentações israelenses. Até agora, 10 iPads estão retidos. Mesmo os aparelhos declarados, que são tributados em 16% pelas leis locais, foram confiscados e só serão liberados por ordem do ministério.

As leis que regulamentam frequências de transmissão em Israel são bastante similares às praticadas na União Européia. Os parâmetros de transmissão são bem menores se comparados ao americano.

No Brasil, nenhum aparelho que utilize rádiofrequência pode ser vendido oficialmente sem homologação da Anatel. A divisão brasileira da Apple foi contatada pelo Link, mas preferiu não comentar sobre o processo de homologação do aparelho.