A guerra online entre Israel e árabes continuou nesta quinta, com uma troca de ataques a instituições financeiras

JERUSALÉM – Um grupo de hackers israelenses bloquearam a página do Banco Árabe da Palestina horas depois de um ataque à página da Autoridade Antinarcóticos de Israel, informou hoje o jornal The Jerusalem Post.

Autodenominados IDF-Team (em referência ao acrônima das forças armadas israelenses), o grupo anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, que ia desativar a página da instituição bancária palestina e a do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, que ficaram offline durante o dia.

Ameaçaram também derrubar páginas das bolsas de valores, instituições governamentais e sites de agências de segurança se continuassem os ataques contra páginas israelenses.

Anoite, hackers árabes teriam invadido o servidor da Autoridade Antinarcóticos de Israel e desviado os visitantes da página a uma outra que mostrava fotos de militantes palestinos nas quais apareciam mensagens em hebreu e árabe como “Morte a Israel”.

Histórico da ciberguerra. Na quarta-feira, o IDF-Team conseguiu bloquear páginas das Bolsas sauditas e a de Abu Dabi e avisou que se os ataques contra Israel continuassem eles passariam para uma fase seguinte e bloqueariam sites por períodos de duas semanas a um mês.

No mesmo dia, outro hacker israelense, que se intitula Hannibal, publicou uma lista com 30 mil senhas de e-mails e páginas de Facebook de cidadãos árabes. Ele garantiu ter detalhes de 10 milhões de contas bancárias e de 4 milhões de números de cartões de crédito, e ameaçou publicá-los caso o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarasse uma “ciberguerra”.

