Google e Itália estão às turras. Na quarta, 19, depois que o Google anunciou que havia recolhido acidentalmente dados pessoais dos italianos por meio de redes sem fio, órgão regulador local decidiu investigar o Street View.

O Google havia divulgado na semana passada que sua frota de carros tinha recolhido informações pessoais — um especialista em segurança afirmou que poderiam estar incluíodos aí mensagens de e-mail e senhas. O órgão regulador de privacidade na Itália disse que iria verificar se a empresa tratou corretamente os dados adquiridos pelo Street View.

Em comunicado, o Google diz estar contatando os órgãos reguladores nos países afetados para discutir como eliminar os dados, que o grupo disse nunca ter utilizado. Caso semelhante acontece na Alemanha.

Antitruste

E na semana passada o Google fez uma proposta para encerrar outra investigação de órgãos reguladores italianos. Dessa vez, a acusação era que a gigante da internet teria forçado jornais locais a publicar suas matérias no site de notícias do Google.

A investigação começou em agosto, após acusação da Federação Italiana de Editoras de Jornais de que qualquer publicação que se recusasse a aparecer no site Google News Italia seria imediatamente excluída do buscador.

Google afirmou que vai assegurar a editoras que seu conteúdo não será excluído do site de buscas e propôs maior transparência sobre seus mecanismos de compartilhamento de receita, disse a agência reguladora em comunicado publicado em seu site. Já o Google afirmou que a cooperação com o órgão regulador e com editoras é bem vinda.

O Google e seu principal concorrente, Yahoo, enfrentam uma série de reclamações de provedores de notícias nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo de que seus serviços de buscas ganham dinheiro com notícias produzidas por terceiros.