O L9310 segue a tendência dos computadores ultra low voltage, iniciada pelo MacBook Air.

O aparelho tem 2 cm de espessura e pesa 1,5 kg.

Equipado com um processador Pentium Dual Core SU 4100, 2 GB de RAM e HD de 320 GB, o aparelho não vem com unidade de disco óptico integrado. O L9310, com tela de 13 polegadas iluminada por LED, é bem mais espesso que o MacBook Air. Em compensação, conta com saídas VGA, HDMI, entrada para cartões de memória, webcam integrada de 1,3 Megapixels e duas portas USB.

O aparelho é fabricado sem chumbo, cádmio, bromo e cromo, como parte do compromisso da empresa em reduzir suas emissões.

O L9310 tem como projeto de referência a série X-Slim, da MSI. O curioso é que, ao toque, ele parece mais robusto que o computador do qual seu projeto foi originado.

O notebook, que tem como opcional uma unidade de discos ópticos, já está disponível na loja online da empresa e custa R$ 2.459. A previsão é de que até o final de novembro ele chegue nas principais lojas do Brasil.

Durante a apresentação do novo notebook, o CEO da Itautec, Guilherme Castilho, falou sobre como a empresa conseguiu se manter no mercado brasileiro por 30 anos. “O ano passado foi uma desgraça… pisamos no freio e esperamos passar. Não saímos de nenhum mercado, e isso é o mais importante.” Castilho ainda enfatizou que, a ajuda governamental foi fundamental para o setor não quebrar: “Se não fosse a ajuda do governo, que lançou editais, o mercado teria congelado. Isso manteve o mínimo de receita para que os fabricantes conseguissem chegar até aqui.”

A escolha dos projetos que chegam ao mercado também foi fundamental para a sobrevida da empresa, como explicou Jorge Luiz de Almeida, diretor comercial da Itautec: “Quando lançamos notebooks, queremos agregar valor. Não compramos simplesmente um projeto de fora e saímos fazendo. o produto é testado, modificado, ele precisa ser feito sob medida para o consumidor brasileiro.”