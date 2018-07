E-mail de distribuidora indica que a nova versão do serviço de músicas chega em breve; iTunes 11 terá integração com iCloud

SÃO PAULO – O iTunes 11, nova versão do gerenciador multimídia da Apple, deve ser lançado ainda este mês. Um e-mail vazado de uma distribuidora de músicas alemã afirma que o lançamento se daria “nos próximos dias”. As informações são do site Mac Rumors.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

FOTO: Divulgação

O novo iTunes foi anunciado em setembro, junto do iPhone 5. A previsão de lançamento era para outubro, mas houve um atraso.

“Está levando mais tempo do que esperávamos. Queremos um tempinho a mais para acertar”, afirmou na época Tom Neumayr, porta-voz da empresa. O novo prazo ficou para fim de novembro.

A promessa deve se cumprir. Uma distribuidora de músicas alemã chamada Feiyr disparou o seguinte e-mail a alguns artistas:

O pedido por imagens em alta resolução se justifica pois o iTunes 11 trará em sua interface imagens grandes dos álbuns e artistas na galeria. Além do novo design, a nova versão traz melhoras na busca e integração completa com o iCloud.

No mês passado, a Microsoft lançou um novo serviço multimídia, o Xbox Music. O catálogo tem mais de 30 milhões de músicas e é “equivalente ao do iTunes”, disse a empresa em um comunicado. Tanto a Apple como a Microsoft apostam agora na nuvem para brigar por mercado com seus serviços de música.