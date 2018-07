Cerca de 15 mil músicas são baixadas por minuto na loja online da Apple

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O iTunes Store atingiu a marca de 25 milhões de músicas vendidas, anunciou a Apple nesta quarta-feira, 6.

Quem baixou a vigésima quinta bilionésima música foi o alemão Phillip Lüpke que comprou a faixa Monkey Drums (Goksel Vancin Remix), de Chase Buch. Pelo feito Lüpke receberá um “gift card” (vale-música) de 10 mil euros.

No anúncio oficial, Eddy Cue, vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple, ressaltou a capacidade de vendas da loja virtual (cerca de 15 mil músicas baixadas por minuto) e sua abrangência, indo de nomes populares presentes em grandes gravadoras até artistas menos conhecidos e independentes.

Atualmente o iTunes funciona em 116 países e tem em seu catálogo cerca de 26 milhões de músicas.