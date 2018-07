Apple disponibilizará a partir de hoje para download gratuito um conteúdo pago por dia; promoção acaba em 6 de janeiro

SÃO PAULO – O Natal já passou, bem como a hora de abrir presentes. No iTunes Brasil, no entanto, a festa continua por mais 12 dias. Nesta quarta-feira, 26, a Apple lançou a promoção “12 dias de presentes”, em que disponibilizará até o dia 6 de janeiro um produto pago por dia para download gratuito em sua loja virtual.

—-

Para participar, basta baixar o aplicativo da promoção gratuitamente em seu iPhone, iPad ou iPod e ativar as notificações por push para avisá-lo do download do dia. Cada conteúdo – que pode ser uma música, vídeo, aplicativo ou livro – ficará disponível por 24 horas. Caso você não tenha um dispositivo da Apple, pode fazer o download em seu computador através do iTunes; basta criar uma conta.

O presente de hoje inclui dois novos remixes e um vídeo do making-of da banda Maroon 5, com as músicas “Moves like Jagger” e “One more Night”. Na hora de baixar os presentes, prefira uma conexão Wi-Fi. Fique atento aos downloads dos próximos 11 dias e aproveite!