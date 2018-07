Colunista afirma que a Apple deve inaugurar dois escritórios em São Paulo e expandir o acesso à loja para usuários no Brasil

SÃO PAULO – O rumor de que a loja de aplicativos e player de músicas da Apple, o iTunes, viria de vez para o mercado brasileiro não é novo, mas ganhou força após um colunista da revista Época publicar que a empresa tem planos de abrir dois escritórios em São Paulo no mês que vem. A informação teria sido passada ao colunista por um “amigo da coluna ligado ao mercado fonográfico”.

Com inciativa, seria possível comprar músicas, filmes e jogos pela iTunes Store sem a necessidade de encomendar cartões pré-pagos (gift cards) ou forjando endereços nos Estados Unidos, alternativas usadas atualmente para driblar a restrição.

Em maio, o rumor era de que redes como Fnac, Extra e FastShop passariam a vender esses cartões (nos valores de R$ 10, R$ 20 e R$ 40) para consumidores aqui no Brasil. A vinda da empresa para cá, pode tornar essa prática desnecessária.

A informação publicada na quarta-feira, 16, pelo blogueiro é a de que será criada em São Paulo uma loja focada nos produtos da Apple para a América Latina e outra exclusivamente para o Brasil. O colunista, no entanto, apesar de garantir a informação, erra ao se mostrar indignado pelo suposto fato de não existir artistas brasileiros na loja da Apple.

“Há anos, a operação é esperada, já que há muitos artistas que ficam de fora da maior loja digital do mundo por não terem força suficiente no mercado internacional, como por exemplo, Maria Bethânia, por incrível que pareça.” A cantora está, sim, na iTunes Store, como observou o site Tecnoblog.

Em português. As páginas da iTunes Store também estão se abrasileirando. Segundo a MacMagazine, o iTunes Store já traduziu para o português alguns termos usados na loja. Substituiu, por exemplo, “Quick Links” por “Links Rápidos”, “Account” por “Conta”; “Redeem” por “Resgatar” e “Purchases” por “Compras”.

Outro avanço está na descrição de aplicativos (na parte que cabe à Apple, não necessariamente na de responsabilidade do desenvolvedor), que também ganhou termos em português.