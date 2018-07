A loja de conteúdo digital da Apple chega ao País com artistas como Roberto Carlos, Chico Buarque e Ivete Sangalo no catálogo

É a primeira vez que o “Rei” disponibiliza suas músicas para download. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A iTunes Store chegou finalmente no Brasil. Nesta segunda-feira, 12, a loja de conteúdo digital da Apple já apresentava artistas e filmes nacionais, além já estar traduzida para o português. Segundo a Apple no Brasil, o catálogo é de 20 milhões de faixas e inclui também artistas internacionais. As faixas saem por cerca de US$0,99 e o preço dos álbuns, em média, US$9,99. As compras agora poderão ser feitas usando um cartão de crédito nacional.

Por enquanto, a lista de músicos nacionais agrupa Roberto Carlos (com destaque), Caetano Veloso, Chico Buarque, Ivete Sangalo, Paula Fernandes, Maria Rita, Sandy Leah, Lenine, Leonardo, Michel Teló, Belo e Marisa Monte.

Além da parte musical, é possível ver filmes de estúdios como 20th Century Fox, Paramount, Sony, Universal Walt Disney e Warner Bros e também títulos nacionais, como o “Tropa de Elite 2″. O que evidencia a adequação da empresa à classificação indicativa do Brasil.

Jogos também aparecem pela primeira vez na App Store (veja na galeria abaixo). A loja de aplicativos não tinha permissão de vender apps de games até agora porque a classificação etária de entretenimento usada nos Estados Unidos não se adequava à classificação brasileira, determinada pelo Ministério da Justiça.

O iTunes chega para o Brasil e para outros 15 países da América Latina. São eles: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela.

Nesta semana o ‘Link’ conversou com representantes da indústria fonográfica e membros de instituições vinculadas ao zelo de direitos autorais no País e obteve afirmações sobre a chegada não só da loja, mas de escritórios e executivos da empresa no Brasil e na América Latina.

Atualização e iTunes Match no Brasil. A Apple atualizou a versão do iTunes para o número 10.5.2 anunciando uma correção no áudio, que vinha distorcido quando tocado ou importado algum CD e “uma série de melhoras para o iTunes Match”.

O iTunes Match é um serviço pago que permite que o usuário suba músicas para o servidor da Apple e execute todos os seus arquivos a partir de qualquer aparelho Apple conectado ao iCloud, o serviço da marca baseado na nuvem. Nos Estados Unidos, cobra-se uma anualidade de US$ 24,99 para o estoque de 25 mil músicas.

O serviço estava até então disponível somente para os Estados Unidos. A Apple confirmou em nota a chegada do serviço para o País, fazendo então com que o Brasil seja o primeiro país, depois dos Estados Unidos a receber o iTunes Match. Para assinar, o usuário brasileiro deve pagar a taxa anual também em dólares, de valor equivalente a R$45,31.

Diz o texto traduzido: “A iTunes Match armazena a sua biblioteca de músicas inteira no iCloud, incluindo músicas de CDs, e permite que você a desfrute em qualquer lugar, a qualquer hora, nos seus dispositivos iOS, computadores ou na Apple TV. Este é um outro recurso além daqueles gratuitos que você já tem com o iTunes no iCloud.”

*Atualizado às 16h00 de 13/12/2011

