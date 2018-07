Simulação de como poderá ser o iWatch. FOTO: Reprodução Simulação de como poderá ser o iWatch. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O iWatch — nome possivelmente dado pela Apple para seu relógio inteligente — deverá ter dois tamanhos diferentes, com uma tela curva de OLED e será capaz de rastrear e armazenar dados sobre saúde e bem-estar de seus usuários, além de contar com a tecnologia de campo próximo (NFC), muito usada em pagamentos móveis. As informações são do jornal americano The Wall Street Journal.

De acordo com o texto do Wall Street Journal, as telas poderão ter dois tamanhos diferentes, com algo entre 1,3 e 2,5 polegadas — o segundo tamanho faria do iWatch um dos maiores relógios inteligentes do mercado, superando o recém-lançado Gear S, da rival Samsung.

Muitas são as especulações em torno do relógio inteligente, incluindo sua data de lançamento, ‘prevista’ para a próxima terça-feira, dia 9 de setembro. Caso o lançamento se confirme, ainda será necessário esperar para ver o iWatch ganhando as ruas de todo o mundo: segundo o WSJ, é improvável que o aparelho chegue às lojas até o final de 2014. Uma reportagem anterior do site americano Re/code avisa que a data mais provável para o lançamento comercial do produto seria no início de 2015.

Polêmica

A informação de que a Apple usaria uma tela de OLED no iWatch causou furor na imprensa estrangeira, uma vez que a mepresa já havia criticado esse tipo de material por fornecer cores super-saturadas.

Entretanto, as telas de OLED são recomendáveis para smartwatches, uma vez que só acendem os pixels quando o dispositivo está em uso, o que poderia ajudar o dispositivo a mostrar informações (como as horas) mesmo quando sua tela está parcialmente apagada. Caso a Apple realmente escolha em utilizar tal sistema, seria um ótimo item para gastar menos energia — algo pelo qual a empresa sempre é criticada.

Além disso, o suporte ao NFC também causou surpresa. Atualmente, o sistema faz sucesso em pagamentos móveis nos dispostivos Android — é usado, por exemplo, pelo app que deixa carregar o Bilhete Único paulistano através do celular — mas não está presente nos aparelhos da Apple. A expectativa é de que o NFC esteja presente não só no iWatch, mas também, possivelmente, nos dois modelos de iPhone que a Apple deve lançar em breve.

Suíços

Em seu blog no New York Times, o jornalista americano Nick Bilton comentou ainda uma recente declaração de Jony Ive, conhecido designer da Apple, responsável pelo iPod e pelo iPhone.

Segundo um funcionário da Apple, Ive teria dito que o design do iWatch é tão sofisticado que seria capaz de afetar o tradicional negócio de relógios das fabricantes da Suíça.