Hoje à meia noite começa a Campus Party Brasil, evento que pretende reunir três mil jovens na Bienal, no Ibirapuera, para ficar conectados sem parar por uma semana a uma velocidade de 5 gigabits por segundo – ou 675 vezes mais veloz que a conexão mais rápida existente no Brasil. Os participantes irão acampar em barracas e dividir banheiro e refeitório, além de trazem os próprios computadores.

“Sou fã de software livre. Vi as fotos do evento de Valência (na Espanha, onde ocorre o Campus Party original) e tinha de vir”, diz Vladimir. Ariela, que é professora de inglês, veio mais para acompanhar o namorado. “Vim por ele”, diz.

Até agora, às 9h30, não há um movimento intenso de participantes chegando. Mas aos poucos avista-se jovens com malas, colchões, caixas e carrinhos. O cineasta Maggiar Casanova, de 40 anos, é o primeiro brasileiro da fila. Ele veio do Paraná para fazer um filme sobre a Campus Party. “É o evento que marca a pós-modernidade no Brasil. Tão importante como foi a Semama de Arte Moderna, de 1922″, diz, com (muito) exagero.

