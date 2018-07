Já dizia o ditado. Após ter se afastado para se dedicar à sua própria startup, o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, voltou ao cargo de presidente-executivo da empresa.

O retorno confirma os rumores que circularam pela semana passada. A notícia foi dada, claro, via Twitter:

—-

Dorsey supervisionará o dia-a-dia do Twitter e também continuará tocando sua startup, o sistema de pagamentos móveis Square. Ele explicou que agora trabalhará em dobro para dar conta dos dois cargos.

O presidente-executivo foi o primeiro CEO do Twitter, antes que Evan Williams assumisse o posto em outubro de 2008. Ele deixou a empresa para se dedicar à sua startup, que permite aos vendedores processarem pagamentos em aparelhos portáteis com um leitor de cartão de crédito.

Hoje o CEO do Twitter é Dick Costolo, que assumiu o cargo após Willams decidir no final do ano passado se afastar da direção da empresa.