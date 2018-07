Considerado impenetrável por muitos, o Playstation 3 se tornou um dos consoles que resistiu mais bravamente ao mercado ilegal, com uma trava de segurança considerada por muitos inquebrável. Não é o que dizem os hackers do site PSJailbreak, que afirmam ter desenvolvido um dongle USB capaz de desbloquear o videogame da Sony. O site oficial do jailbreak, no entanto, não oferece muita segurança e se encontra constantemente fora do ar.

Os blogs brasileiros NewsInside e Gamer Week Updates apresentaram um elaborado teste do jailbreak, e apesar dos resultados positivos, a operação envolve grande risco para o seu hardware, além de ser ilegal. O pendrive com o jailbreak já está disponível para compra em sites que vendem chips modificados, com preço em torno de US$ 170. Mas seus verdadeiros resultados só serão conhecidos após a disseminação do artifício.

O modchip para Playstation 3 coloca o console em modo debug, permitindo a criação e execução de backups dos jogos diretamente do HD. No entanto, ele é compatível apenas com a versão 3.41 do firmware do Playstation 3, e nada impede que a Sony disponibilize uma atualização de sistema que inutilize o hack.

Confira abaixo o vídeo que mostra o jailbreak do PS 3 em funcionamento.