As histórias de James Bond surgirão pela primeira vez no Reino Unido em versão digital, depois do êxito obtido nos Estados Unidos quando saíram como livros eletrônicos em 2008.

As 14 histórias escritas por Ian Fleming, entre elas Cassino Royale, Com 007 Viva e Deixe Morrer e 007 contra o Satânico Dr. No, sairão à venda nesta quinta-feira, 4, como e-books, publicados pela editora Ian Fleming Publications Ltd., e estarão disponíveis nas principais livrarias, entre elas na rede Waterstone, a maior do Reino Unido.

Por ocasião do lançamento, a diretora-gerente da editora, Corinne Turner, explicou nesta quarta-feira, 3, que Fleming “escreveu as histórias de James Bond para que fossem lidas e desfrutadas por todos” e, por isso, está se buscando “oportunidades para apresentar as aventuras de Bond a novos públicos”.

“Fleming gostava da nova e boa tecnologia. Tenho certeza que estaria contente com a ideia de que esses livros estejam disponíveis em formato eletrônico”, destacou Turner.

Os livros sobre o agente secreto britânico foram lançados em formato digital pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2008, ano do centenário do nascimento de Fleming.

Estima-se que mais da metade da população do mundo viu algum dos filmes de James Bond.

