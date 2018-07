TÓQUIO – O Instituto Riken do Japão anunciou nesta sexta-feira que desenvolverá um novo supercomputador com uma capacidade computacional 100 vezes maior do que a de seu dispositivo K, que chegou a ser o mais rápido do mundo quando começou a operar em 2011.

O projeto do supercomputador, que terá um custo de cerca de 140 bilhões de ienes (cerca de 1 bilhão de euros), detalha que o objetivo é que o mesmo comece a funcionar no ano 2020, detalharam fontes da instituição japonesa à agência Kyodo.

Esta nova máquina será capaz de realizar 1 quintilhão de operações por segundo, cem vezes mais que o supercomputador K, desenvolvido em conjunto pela Riken e Fujitsu e que aparece como o mais potente do Japão e o quarto do mundo.

Espera-se que este supercomputador de nova geração possa contribuir em projetos de diversos setores, desde automoção até prevenção de desastres.

O Riken, uma instituição financiada pelo governo japonês, liderará o desenvolvimento do projeto e realizará uma licitação pública para buscar possíveis sócios para o projeto.

Da mesma forma que o modelo K, o novo supercomputador será instalado na ilha artificial do porto da cidade de Kobe, ao oeste do Japão.

Nas últimas décadas, Japão e Estados Unidos lideraram a classificação dos computadores mais potentes do mundo que é elaborada pela revista especializada TOP500, embora países como China e a Índia também tenham evoluído.

/EFE