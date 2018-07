O Ministério do Comércio do Japão está exigindo que a unidade japonesa da Apple informe em seu site que usuários preocupados com a possibilidade de seus iPods Nano pegarem fogo poderão receber uma bateria nova para o aparelho.

O Ministério ordenou que a Apple publique um comunicado de “fácil entendimento” explicando como os usuários dos aparelhos – responsável por quatro casos de queimaduras leves no Japão – podem receber baterias reservas e informações sobre ele, afirmou um porta-voz do Ministério, nesta sexta-feira.

O braço japonês da Apple, maior empresa mundial de tecnologia em valor de mercado, foi alvo de críticas na semana passada quando o governo cobrou explicações sobre 27 incidentes de superaquecimento em alguns modelos da primeira geração do player iPod Nano.

Na semana passada, a empresa afirmou em comunicado que o problema tem origem em apenas um fornecedor de baterias e que a segurança é alta prioridade para a Apple.