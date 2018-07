As grandes empresas da internet estão apoiando o Japão — cada uma à sua maneira. Com poucos cliques é possível receber informativos, fazer doações e acompanhar o resgate e a situação das usinas nucleares.

O Google divulgou, em parceria com a GeoEye, imagens da região atingida pelo terremoto antes e depois da tragédia. Basta acessar este link no Google Maps ou baixar e abrir este arquivo no Google Earth. Um exemplo das imagens:

A empresa mantém um site com informações relevantes e um formulário para fazer doações rápidas para a Cruz Vermelha.

O Facebook também tem uma página com informações sobre desastres globais. Nela é possível acompanhar notícias sobre o terremoto e fazer doações.

A página tem imagens que mostram como a notícia sobre o terremoto começou a se espalhar pela rede social:

10 de março, 23h37

2h42

4h07

O Twitter compartilha informações no blog japonês da empresa (os posts são em inglês e japonês). Os principais perfis que estão divulgando informações, segundo o próprio Twitter, são:

@SayaJRCS

@hlimor

@Federation

@RedCross

@CNNLive

@EQTW

@alertnet

A Agência Internacional de Energia Atômica está usando o YouTube e o Facebook para divulgar informações sobre a situação das usinas.