Já pensou em fazer música com os ingredientes da sua salada? O designer japonês Yuri Suzuki, da companhia inglesa Dentaku, criou um aparelho que pode tornar essa ideia algo real. O Ototo, que atualmente busca apoio no Kickstarter, plataforma de financiamento coletivo, é um sintetizador que pode ser conectado a qualquer objeto para gerar notas, batidas e efeitos eletrônicos.

Em um vídeo de demonstração, publicado a fim de convencer as pessoas de que o Ototo pode funcionar, Suzuki e seus colegas conectam teclas do aparelho a diferentes coisas, como berinjelas, plantas e tubos, modificando o formato de um teclado convencional. “Queremos ajudar as pessoas a criarem coisas novas de uma maneira barata”, diz o projeto.

Além de doze botões para as notas, o Ototo tem quatro botões de efeitos (que também podem ser conectados), uma entrada e uma saída de áudio. Ele pode ainda ser carregado com baterias ou via cabo USB.

No Kickstarter, o projeto pede aproximadamente US$ 82 mil para ter uma produção viável, e a expectativa é de colocá-lo à venda até junho de 2014. A princípio, duas versões chegarão ao mercado: uma básica, por US$ 75; e outra com sensores extras, por US$ 162.