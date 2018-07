Imura ensinou em vídeo a fabricar arma que dispara balas reais. FOTO: Reprodução Imura ensinou em vídeo a fabricar arma que dispara balas reais. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Um homem recebeu sentença de dois anos de prisão no tribunal de Yokohama no Japão nesta segunda-feira, 20, por fabricar armas usando impressora 3D. A decisão é a primeira tomada em um país com restrição ao porte de arma de fogo por civis.

Yoshitomo Imura, de 28 anos, foi declarado culpado por fazer armas caseiras e divulgar o processo de fabricação no YouTube. Segundo o juiz Koji Inaba, “a responsabilidade criminal para este tipo de ato é séria”.

Imura, que trabalhava em um instituto de tecnologia, aprendeu a fabricar ao menos dois modelos de arma pela internet, onde é possível encontrar modelos 3D para impressão. Os advogados de Imura alegaram que a fabricação em si não era ilegal, o que foi rejeitado.

Por ser feita de polímeros, a arma tinha ainda o potencial de não ser detectado por equipamentos de segurança em aeroportos e bancos, por exemplo.

Em dezembro passado, o Congresso americano votou proibindo armas feitas de materiais não tradicionais.