Loja da Apple no centro de Tóquio é repleta de presentes e cartazes em homenagem ao co-fundador da empresa

TÓQUIO – Moradores de Tóquio usaram flores, maçãs e até “velas digitais” em telas de iPads para homenagear nesta quinta-feira, 6, Steve Jobs, co-fundador da Apple que morreu nessa quarta que é aplaudido como um gênio da inovação pelo mundo empresarial japonês.

—-

Mulher coloca um ramo de flores em frente a uma loja da Apple no centro de Tóquio, no Japão; no cartaz lê-se “Obrigado, Steve”. FOTO: Everett Brown

Na entrada do edifício da Apple do bairro comercial de Ginza, no centro de Tóquio, se amontoavam hoje dezenas de buquês de flores e algumas mensagens que, em inglês, reverenciavam uma das figuras mais relevantes da indústria tecnológica do nosso tempo.

Dezenas de jornalistas e centenas de curiosos se juntaram na portas da loja pouco depois do anoitecer, momento em que dois fãs de Jobs levantaram seus iPads para mostrar imagens de velas acesas em sua homenagem.