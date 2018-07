Em seu videocast, o This Week in Startups, Calacanis entrevista outras personalidades da web. Foi no episódio #24, com a participação de Gary Vaynerchuk (do Wine Library TV), que a sugestão foi levantada. Confira o vídeo abaixo (em inglês).

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/OTe15DEWp30" width="460" height="283" wmode="transparent" /]

A sugestão de Calacanis é que outras empresas – notadamente o Yahoo e a Microsoft, através de seu novo buscador (o Bing) – convençam grandes provedores de conteúdo a retirar suas páginas do índice do Google.

Assim a Microsoft poderia, por exemplo, fechar um acordo financeiro com o New York Times para que o jornal fosse indexado somente pelo Bing, e não pelo mecanismo rival – o que forçaria a migração da audiência em busca de conteúdo específico.