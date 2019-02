O fundador da Amazon Jeff Bezos, acusou ontem a companhia dona do jornal National Enquirer de tentativa de “extorsão e chantagem” para impedir investigação sobre como as suas mensagens de texto privadas e fotos com sua amante vazaram para o tabloide.

No mês passado, o homem mais rico do mundo, segundo a lista da revista Forbes, e sua então mulher, MacKenzie Bezos, anunciaram que iriam se divorciar após 25 anos de casados. A divulgação foi feita pouco antes de o National Enquirer publicar um artigo expondo o caso que Bezos estaria tendo com a jornalista Lauren Sánchez, que tinha sido contratada para fazer vídeos para a Blue Origin, empresa aeroespacial de Bezos. O artigo do Enquirer incluía mensagens de texto entre Bezos e Lauren.

Danny Moloshok/Reuters Fundador da Amazon,Jeff Bezos, e a ex-mulher, MacKenzie Bezos

Em um post online bastante pessoal no Medium.com, Bezos disse que representantes da American Media Inc.(AMI), dona do Enquirer, o abordaram para impedir a investigação. Bezos afirmou que os representantes disseram que, se ele se recusasse, o veículo tornaria públicas fotos íntimas dele e de sua amante.

Segundo Bezos, a AMI queria que ele parasse a investigação por razões políticas. Ele citou a colaboração da AMI com o presidente dos EUA, Donald Trump, e suas conexões com o governo da Arábia Saudita. Bezos é dono do Washington Post, que publicou implacavelmente o assassinato, no ano passado, de seu colunista Jamal Khashoggi, um dissidente saudita.

“Obviamente não quero fotos pessoais publicadas, mas também não participarei de sua conhecida prática de chantagem, favores políticos, ataques políticos e corrupção”, escreveu Bezos sobre a AMI. “Se na minha posição não posso resistir a esse tipo de extorsão, quantas pessoas podem.”

A Amazon e a AMI não comentaram.