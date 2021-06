Jonathan Newton/The Washington Post Jeff Bezos

O bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse nesta segunda-feira, 7, que ele e seu irmão Mark vão voar no primeiro voo espacial tripulado de sua empresa de foguetes, Blue Origin. "Desde os 5 anos de idade, sonho em viajar para o espaço. No dia 20 de julho, farei essa viagem com meu irmão", Bezos disse em um post no Instagram.

Bezos, que deixaria o cargo de presidente-executivo da Amazon em 5 de julho, se juntará ao vencedor de um leilão por uma vaga no primeiro voo espacial da Blue Origin.

(Tradução livre) Desde quando eu tinha cinco anos de idade, sonhava em viajar ao espaço. Em 20 de julho (de 2021), eu vou encarar essa jornada com meu irmão. A maior aventura, com meu melhor amigo.

Ele e seu colega bilionário Elon Musk, da Tesla, têm investido pesadamente em seus foguetes, mas a Blue Origin e a SpaceX, de Musk, até agora só enviaram satélites para clientes em órbita.

A Blue Origin fechou a primeira rodada do leilão no mês passado e disse que recebeu mais de 5.200 licitantes de 136 países, sem divulgar o lance mais alto da rodada.

O lance mais alto atual foi de US$ 2,8 milhões na segunda rodada em andamento do leilão, de acordo com o site da Blue Origin. A empresa tem como meta o dia 20 de julho para sua primeira excursão suborbital em sua nave espacial, um momento marcante em uma competição para inaugurar uma nova era de viagens espaciais comerciais privadas.

A combinação foguete e cápsula New Shepard foi projetada para voar de forma autônoma com seis passageiros mais de 62 milhas (100 km) acima da Terra para o espaço suborbital, alto o suficiente para experimentar alguns minutos de ausência de peso e ver a curvatura do planeta antes da cápsula pressurizada retorna à terra sob paraquedas. A cápsula tem seis janelas de observação que, segundo a Blue Origin, são quase três vezes mais altas do que as de um Boeing 747 e a maior já usada no espaço.

A agência de notícias Reuters relatou em 2018 que a Blue Origin estava planejando cobrar dos passageiros pelo menos US$ 200 mil pela viagem, com base em uma avaliação dos planos rivais da Virgin Galactic Holdings Inc, do bilionário Richard Branson, e outras considerações.